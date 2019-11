Zijn we nu verlost van de PFAS-crisis? 6 vragen en antwoorden

Zijn we dan nu van het probleem af?

Nou, het wordt in ieder geval gezien als een goede stap. "Wij hebben steeds twee zaken bepleit: een werkbare norm en een schadevergoeding voor geleden leed", zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

De verwachting is dat bijna 80 procent van de stilgelegde werkzaamheden waarbij droge grond verplaatst moet worden weer opgestart kan worden. Bij het natte grondverzet, oftewel het baggerwerk, is het nog de vraag of deze norm van 0,8 microgram toereikend is. Dat wordt de komende tijd gecontroleerd.

Staat iedereen nu te juichen?

Nee, niet iedereen. Vooral bedrijven in de grondtransportsector maken zich nog grote zorgen, vertelt woordvoerder Paul Wouters van TLN. "De norm is wel omhoog en dat is een goede stap, maar grondvervoerders kunnen de grond nog steeds nergens kwijt. En dus is er niets te vervoeren", zegt hij.

Kort en goed komt het erop neer dat de grond nu, door de hogere norm, wel mag worden weggehaald op locatie A. Maar aangezien grond niet verder vervuild mag worden, is het niet duidelijk waar grond gedeponeerd mag worden. "En gemeenten en provincies hebben hun plannen daarover nog niet klaar. Wij zijn bang dat tot het einde van het jaar het grondvervoer stilligt", zegt Wouters.

Dat heeft dramatische gevolgen, stelt Transport en Logistiek Nederland. "Vrachtwagens staan stil, mensen staan wel op de loonlijst maar we hebben geen werk voor ze. Volgens Haagse begrippen is dit een stap vooruit, maar in de echte wereld nog niet, dat is het gevoel dat leeft bij onze leden."

