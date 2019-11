Burgers maken vaker samen stroom, nu voor kwart miljoen huishoudens

Eigen aardgasalternatieven

Wat nog niet zo groot is, maar wel snel groeit, is het aantal initiatieven waarbij gezocht wordt naar alternatieven voor aardgas. Er zijn nu 37 burgerinitiatieven waarbij onderzoek wordt gedaan naar warmte uit oppervlakte-, riool- en afvalwater, restwarmte van lokale bedrijven en het maken van warmte of groen gas uit gft-afval.

In Terheijden wordt op dit moment een warmtenet aangelegd dat eigendom is van een burgercoöperatie. De ambitie van het Traais Energie Collectief is om vanaf 2025 een eigen warmtebedrijf te hebben in Terheijden dat aan alle huishoudens warmte kan leveren. Daarbij willen ze water uit de rivier de Mark halen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de helft van de energieproductie op land in handen moet zijn van burgers en lokale initiatieven. Daarnaast moet 20 procent van de wijken van het aardgas af zijn tegen die tijd.