Tony's Chocolonely voldeed niet meer aan eisen banklening

Passages ontbreken

Uit de jaarrekening blijkt verder dat Tony's Chocolonely ook in het nieuwe boekjaar, dat loopt tot oktober 2020, verwacht geen winst te maken. "De doelstelling is een omzet van 100 miljoen euro, met een brutomarge van 40 procent en een nettowinst na belasting van 0,0 procent."

Opmerkelijk is dat de passages over het gebroken bankconvenant en de winstverwachting ontbreken in het gelikte 'jaarFAIRslag', dat Tony’s Chocolonely vorige week voor het grote publiek presenteerde, maar wel is opgenomen in de minder toegankelijke jaarrekening die bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd.