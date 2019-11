PvdA en D66 willen af van 'ouderwets en oneigenlijk' concurrentiebeding

20 procent heeft concurrentiebeding

De Kamerleden stellen voor om een concurrentiebeding helemaal te verbieden bij een tijdelijk dienstverband. Sinds 2015 zijn de regels voor zulke bepalingen in tijdelijke contracten al aangescherpt. In principe mag er geen concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd staan, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet dat belang dan duidelijk uitleggen in de arbeidsovereenkomst.

Dit is dus niet genoeg, vinden PvdA en D66. Nog steeds heeft bijna een vijfde van alle werknemers een concurrentiebeding in zijn contract staan, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2015. En bijna 19 procent weet niet dat zo'n bepaling in z'n contract is opgenomen.

Afspraak moet 'redelijk' zijn

Zo'n concurrentiebeding houdt lang niet altijd stand in een rechtbank. Advocaat André van Oosten vertelde eerder aan RTL Z: "In principe geldt: afspraak is afspraak. Als in jouw contract staat dat je een jaar lang niet mag werken voor de concurrent, dan mag dat niet. Maar de afspraak moet wel redelijk zijn."

Een werkgever moet aantonen dat zijn bedrijf lijdt onder jouw vertrek naar de concurrent, vertelt Van Oosten. "Neem je handel mee? Levert het financiële schade op? Daar kijkt een rechter naar."