Turkse luchtvaartmaatschappij schrapt vluchten en stuurt personeel met verlof

Ook de ticketverkoop is stilgelegd, staat in een verklaring van de Turkse luchtvaartmaatschappij.

Atlasglobal heeft onder andere een verbinding tussen Schiphol en Istanbul via codesharing met KLM. Dat betekent dat de maatschappijen dezelfde vluchten onder hun eigen vluchtnummer kunnen aanbieden. Een van de twee maatschappijen voert de vlucht dan daadwerkelijk uit.

Gemiddeld vliegen zo'n 30 passagiers per dag met Atlasglobal via KLM.

Een woordvoerder van KLM laat weten dat reizigers die via KLM een ticket gekocht hebben voor een Atlasglobal-vlucht, deze mogen omboeken. Zij kunnen ook hun geld terugkrijgen.

Personeel 'met verlof'

Atlasglobal heeft financiële problemen en daarom is er een 'herstructurering' nodig. De vliegmaatschappij zou onder andere lijden onder sterke schommelingen van de Turkse lira in 2018 en de nasleep van terroristische aanslagen in Turkije in 2015 en 2016.

Het personeel kreeg via e-mail te horen dat zij tot 16 december 'verlof' hebben, schrijft de Turkse luchtvaartwebsite HavaHaber. Volgens andere Turkse media zijn de problemen bij Atlasglobal zo groot, dat een deel van het personeel al een paar maanden geen salaris ontvangt.