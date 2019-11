Modeketen Witteveen opnieuw op de rand van de afgrond

Nationale winkelketen

Witteveen werd eind negentiende eeuw opgericht, en groeide na de oorlog uit tot een nationale winkelketen. Halverwege de jaren tachtig werd de keten overgenomen door textielfamilie De Waal, die de winkels ombouwde tot Zij. Daardoor verdween de naam Witteveen tijdelijk uit het straatbeeld.

Later bouwde de achterkleinzoon van de oprichter, Michiel Witteveen (de huidige eigenaar van Blokker), opnieuw een modeketen onder die naam op. Die ging sinds eind jaren negentig enkele keren over in andere handen, om in 2017 uiteindelijk failliet te gaan. Destijds telde de keten zo'n honderd winkels en 400 werknemers.