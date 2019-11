Taakstraf voor Limburgse ambtenaar die 75.000 euro stal

Bruiloft en gokverslaving

Volgens de ambtenaar gebruikte hij het geld voor zijn bruiloft, de aanschaf van een auto, zonvakanties en de verbouwing van een tuin en badkamer. Ook zuiverde hij er zijn beleggingsverliezen mee aan en bekostigde hij zijn gokverslaving met het geld.

Toen de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) de gemeente verzocht om te controleren of een betaling naar de SNS Jongerenrekening van de dochter van de man in de haak was, liep hij uiteindelijk tegen de lamp.