Kabinet gaat praten over verschil zzp'en en loondienst

Zorgelijke trends

Volgens minister Koolmees moet nu het gesprek gevoerd worden over voor welke opdrachtgevers zzp'ers mogen worden gevraagd. Volgens hem is dat hard nodig, want hij ziet 'zorgelijke trends'. Daarmee duidt Koolmees op onbedoelde concurrentie tussen werknemers en zzp'ers, mkb'ers en zzp'ers en zzp'ers onderling.

In de loop van 2020 moet de webmodule beschikbaar worden voor opdrachtgevers. Naast de module wordt er gewerkt aan andere regelgeving. Zo komt er voor zzp'ers een minimumtarief van 16 euro per uur. En kunnen zzp'ers die meer dan 75 euro per uur verdienen straks voor maximaal een jaar een zelfstandigenverklaring opstellen in overleg met de opdrachtgever. Het wetsvoorstel met beide maatregelen is momenteel in internetconsultatie