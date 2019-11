Geen doorstart Thomas Cook Nederland, TUI koopt wel klantgegevens

TUI Nederland kocht onder meer de webadressen vrijuit.nl en neckermann.nl. Ook wil het bedrijf de databases met klantgegevens overnemen.

Deze koopovereenkomst tussen TUI en de curator moet nog goedgekeurd worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als de koop doorgaat, zal TUI de klanten uit de databases eerst vragen of zij het goed vinden dat het reisconcern ze via email benadert.

Geen eigen reisbureaus

In Duitsland en België hebben investeerders vooral de reisbureaus overgenomen uit de boedel van Thomas Cook. In Nederland had het Britse concern sinds 2011 al geen eigen reisbureaus meer.