'Seksistische' Victoria's Secret Fashion Show stopt na 23 jaar

'Nieuw soort event'

Het is dus tijd voor een nieuwe marketingstrategie, zegt financieel directeur Burgdoerfer. "De modeshow was een fantastische marketingprestatie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het merk", zegt hij. Of dit definitief het einde betekent van de show, kan hij nog niet zeggen. "Het is tijd om ons merk te vernieuwen en een manier te vinden om dat te communiceren aan onze klanten."

Wexner schreef eerder in een brief aan zijn medewerkers dat een tv-show niet meer past bij het merk. Volgens de eigenaar van Victoria's Secret is het 'tijd voor een nieuw soort evenement'.