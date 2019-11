Ouderen werken vaker tot hun pensioenleeftijd, vooral vrouwen

Opleiding en gezondheid

Daarnaast is het opleidingsniveau van 55-plussers hoger dan dat van de 55-plussers van 15 jaar geleden. En onderwijsniveau houdt verband met de gezondheid, schrijven de onderzoekers. Laagopgeleiden kampen vaker als vijftiger met gezondheidsklachten en raken daardoor vaker arbeidsongeschikt. Dat is zorgwekkend, schrijven de onderzoekers. Want ouderen zonder baan hebben minder welvaart en grotere kans op eenzaamheid.

Hoogopgeleiden kunnen doorgaans langer gezond van hun pensioen genieten dan laagopgeleiden. Van de hoogopgeleide 55- tot 60‑jarigen aan het begin van deze eeuw haalde 66 procent met weinig medische zorg zijn zeventigste verjaardag. Van de laagopgeleiden was dat 56 procent.

Gemiddeld genomen is er niet zoveel veranderd. Op dit moment ervaart iets meer dan 30 procent van de ouderen zijn eigen gezondheid als 'minder dan goed'. In de jaren '80 en '90 lag dit percentage iets hoger, in de eerste tien jaar na de eeuwwisseling iets lager.