De bejaarden komen: blijft de zorg wel betaalbaar?

Soberder basispakket

Canoy voorziet ook dat het basispakket van je zorgverzekering soberder wordt. Hij zit in een commissie die minister Bruins voor Medische Zorg en Sport adviseert over wat er in en uit het basispakket gaat. Vooralsnog gaat er alleen meer in het pakket dan eruit gaat en dat is op termijn niet houdbaar, aldus Canoy.

Maar er zijn ook andere hervormingen mogelijk, vertelt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het vergrijsde Japan doen ze bijvoorbeeld veel met robots, en kiezen ze voor 'aging on place'. "Dat betekent: als je woningen bouwt, zorg dan dat het levensloopbestendig is. Dat er zorg aan huis is, dat er makkelijk verbouwingen plaats kunnen vinden, dat er technologie in huis is", vertelt Putters.

Presentatrice Frederieke Hegger gaat langs in Zwolle, waar ze al met 'aging on place' zijn begonnen. Peter Prak en Liedeke Reitsma richtten daar het Knarrenhof op, waar ouderen met hogere én lage inkomens oud kunnen worden.