Vergunningen nieuwbouwwoningen fors omlaag: min 24 procent

Dat is opvallend. In mei besloot de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet deugt, waardoor duizenden bouwprojecten stil zijn komen te liggen. Bij het afgeven van vergunningen worden strengere regels gehanteerd.

Elk kwartaal evenveel vergunningen

In de uitgifte van bouwvergunningen voor nieuwbouw is nog weinig van die regels terug te zien, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden in totaal 39.600 woningen vergund. In dezelfde periode in 2018 waren dat er een kwart meer, zo'n 50.000.

Die daling is echter niet alleen aan de maanden na het stikstofbesluit toe te schrijven. In alle drie de kwartalen werden namelijk ongeveer evenveel nieuwbouwvergunningen afgegeven (rond de 13.000).

Signalen over stikstof

Voor het feit dat er dit jaar minder vergunningen zijn afgegeven dan vorig jaar, heeft hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen geen precieze verklaring, zegt hij tegen RTL Z.

Ook krijgt hij signalen vanuit de sector dat een groeiende groep bouwers last heeft van de maatregelen rondom stikstof. "Het is alleen niet precies te zeggen of dit de reden is dat er minder vergunningen zijn afgegeven dan het derde kwartaal vorig jaar. Laat ik het zo zeggen: het zou me niet verbazen als het een rol speelt."