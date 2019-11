Resultaten Tony's Chocolonely kelderen, maar net geen verlies

Kosten snijden

Ook zegt Beltman nog fors in de kosten te hebben gesneden. "We hebben scherp gekeken naar waar we de kosten moesten alloceren, naar wat we moesten doen, en wanneer."

Of er op kostengebied nog veel te redden was, slechts één maand voor afsluiting van het boekjaar? "We waren daar al wat langer mee bezig. Toen ik de eerste uitspraak deed, zat de frustratie daarover al hoog. Eerder hebben wij nooit scherp op kosten gelet. Als we daar uiteindelijk niet kritisch naar hadden gekeken, zouden we 1,5 miljoen verlies hebben gedraaid."

Volgens Beltman zijn kosten niet simpelweg verschoven naar het komende boekjaar. "Daarmee moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn."