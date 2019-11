Extra ontslagpremie nadat zorgbestuurder klappen uitdeelde

Spanningen in de top van zorginstelling Omega in Zwolle liepen zo hoog op dat de directeur-eigenaar een andere directeur letterlijk te lijf ging. Een manager die als gevolg van de spanningen is ontslagen, krijgt 2000 euro extra ontslagvergoeding omdat zij de mishandeling moest meemaken.

Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de kantonrechter in Zwolle. Slaan op hoofd Omega is een zorggroep uit Zwolle, die zorg levert aan mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Vorig jaar raakte de zorginstelling financieel in zwaar weer. Op een omzet van bijna 26 miljoen euro werd een verlies van bijna zeven ton geboekt. Tussen de twee bestuurders ontstond bovendien een verschil van mening over de te varen koers. Deze spanningen liepen zo hoog op dat de directeur-eigenaar zijn mededirecteur op 19 april op zijn hoofd en nek sloeg. Een aanwezige manager moest tussenbeide komen. Kritische email Een interim-directeur adviseerde vervolgens dat de beide ruziemakende bestuurders snel zouden vertrekken bij Omega. Maar de bestuurder die eveneens eigenaar van het zorgbedrijf is, legde dat advies naast zich neer. Daarop stuurde de manager die de mishandeling in april meemaakte een zeer kritische email aan de man, waarin zij hem opriep om te vertrekken. Zij stuurde de brief ook aan de ondernemingsraad en de andere bestuurders. Destructief In de mail verweet zij de eigenaar onder meer financieel wanbeleid, een dictatoriale managementstijl en een destructieve opstelling. "Ook het niet meer kunnen beheersen van je gedrag vind ik niet passend bij een bestuurder. Dit gaat niet alleen over het sla-incident, maar ook boos gillend op de gang staan dat je pislink bent", schreef zij. "Begrijp je dat veel mensen, waaronder ik, bang voor je zijn en ziek van je geworden zijn?" In een eerdere mail had zij de eigenaar omschreven als 'een bestuurder die denkt dat hij een onaantastbare God is'. Ontslag Omega stapte daarop naar de rechter om de manager te kunnen ontslaan. De kritische mail zou de werkverhoudingen onherstelbaar hebben beschadigd. De kantonrechter, die de mail respectloos noemt, is dat met het zorgbedrijf eens. Wel vindt de rechtbank dat de mail de manager niet ernstig verweten kan worden, omdat zij door de heftige spanningen in de top van het bedrijf in paniek is geraakt. Daardoor heeft zij wel recht op een reguliere ontslagvergoeding van ruim 61.000 euro. Tweeduizend euro De vrouw heeft volgens de kantonrechter geen recht op een aanvullende ontslagvergoeding van een half miljoen euro, die zij zelf claimde. Wel krijgt zij 2000 euro extra, omdat zij de mishandeling van de bestuurder moest bijwonen. Volgens de kantonrechter speelde het sla-incident 'een bescheiden rol in de verstoring van de arbeidsverhouding'. De zorginstelling kon vanochtend nog geen toelichting geven.