Tata Steel schrapt 1500 banen in Nederland

Henrik Adam, de Europese ceo van Tata Steel, heeft het plan om 3000 Europese banen te schrappen inmiddels bevestigd. In twee derde van de gevallen gaat het om kantoorfuncties. Volgens Reuters zou het gaan om 1500 van de 11.000 Nederlandse banen. Een goed ingevoerde bron binnen Tata Steel laat RTL Z weten dat de cijfers kloppen.

Frits van Wieringen van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel zegt tegen RTL Z: "Dat zoveel banen verdwijnen in IJmuiden, is echt een no go. Het bedrijf is veel te gezond voor voor zulke drastische maatregelen."

Omlaag brengen werknemerskosten

De Europese staalmarkt verkeert al tijden in zwaar weer vanwege de hoge energiekosten. Afgelopen juni maakte Tata Steel al bekend het bedrijf te zullen reorganiseren, waarbij de leveringsketen moest worden gestroomlijnd en technologie slimmer zou worden ingezet om de efficiëntie te verbeteren. Ook zei Tata Steel te zullen inzetten op het omlaag brengen van de werknemerskosten.

Er zullen geen vestigingen worden gesloten, de ontslagen zijn met het oog op de 'enorme aantallen uitdagingen' waar het bedrijf voor staat. Een plan om een samenwerking aan te gaan met het Duitse ThyssenKrupp werd eerder dit jaar geblokkeerd door de Europese Commissie.