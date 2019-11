Schadepost van 1,4 miljard door files: 'Consument draait er voor op'

Prangende onderwerpen

Volgens Karel Martens, universitair docent transport planning aan de Radboud Universiteit en het Israel Institute of Technology, zijn er meer prangende onderwerpen dan de fileschade voor de transportsector. "Het geklets over schade door files komt elke paar maanden weer naar boven De kosten van doden en gewonden in het verkeer is veel hoger."

Daarnaast valt het volgens hem wel mee met het 'fileleed'. "Al die mensen in de file komen elke dag weer keurig aan op hun bestemming. In het merendeel van de gevallen is hun reistijd zelfs mét de file minder lang dan deze was geweest met enig ander vervoermiddel - en vaak is hun reis ook nog goedkoper en comfortabeler. We maken ons dus druk over de mensen die het best worden bediend door het huidige vervoersysteem. Al die mensen die niet de luxe hebben om voor de auto te kiezen, worden voor het gemak maar vergeten. Dat zij met het openbaar vervoer of op de fiets soms twee of drie keer zo lang onderweg zijn, is blijkbaar geen vertraging."

En dan zijn er ook nog eens mensen die zich volgens Martens niet verplaatsen, simpelweg omdat het vervoersysteem te slecht is. "Laagopgeleiden in de steden die geen werk vinden, omdat de bedrijventerreinen aan de snelweg niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of fiets. Een-oudergezinnen die niet naar de huisartsenpost gaan omdat die niet te bereiken is zonder auto. Kleinkinderen die hun grootouders niet zien, omdat de bus niet meer rijdt op zondag. Dat zijn echte mobiliteitsproblemen maar die meten we niet en dus bestaan ze niet."