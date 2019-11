Bezos verliest eerste plek op rijkenlijst aan Gates door scheiding

Beurskoersen

Stijgers en dalers in de lijst van rijkste mensen aarde worden vooral veroorzaakt door schommelingen in de beurskoers. Ook veranderingen in de burgerlijke staat van de leden van deze lijst zorgen voor verschuivingen.

MacKenzie Bezos komt dankzij haar deel van het gezamenlijke vermogen van het voormalige stel binnen op nummer 24 met een vermogen van 35 miljard dollar.

Daarmee is ze niet de hoogst genoteerde vrouw of binnenkomer. Dat is namelijk Julia Flesher Koch, op de tiende plek met een geschat vermogen van bijna 62 miljard dollar. Zij is de weduwe van de Amerikaanse industrieel David Koch, die eerder dit jaar overleed.