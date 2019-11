Kabinet naar Brussel om aanpassingen natuurgebieden, maar heeft dat nut?

'Geen gebied voldoet aan criteria'

Belangrijk punt bij het tweede argument is dat de verslechtering niet veroorzaakt mag zijn door nalatigheid van een land om het gebied te beschermen. Het mag alleen verslechterd zijn door natuurlijke oorzaken die niet tegen kunnen worden gegaan.

"Geen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden voldoet aan deze criteria", scheef minister Schouten in haar brief. "Daarmee zijn er op dit moment geen mogelijkheden om het aantal gebieden te verminderen."

Nieuwe argumenten

Toch wil het kabinet het nu, anderhalve maand later, wel proberen in Brussel. In het Kamerdebat over stikstof zei premier Rutte nu serieus bezig te zijn met de stikstofuitstoot. "Er ligt een aanpak om CO2-uitstoot en stikstofdepositie terug te dringen, en we gaan investeren in de natuur. Dat geeft ons, vind ik, een pakket argumenten."

"Als je een klein natuurgebiedje hebt waarvan je toch niet weet of het ooit gaat lukken, hoeveel je er ook in investeert, is het dan niet slim om te kijken of het de Natura 2000-status moet behouden of te kijken wat je kan doen door samenvoeging of herindeling?", zei Rutte.