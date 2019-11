ING verhoogt tarieven voor bankpas en creditcard

De kostenstijgingen variëren van 0,15 euro per maand voor een Oranje Pakket tot 0,50 euro per maand voor een Royaal Pakket.

De bank verdedigt de hogere kosten voor klanten door aan te voeren dat het continu geld steekt in 'het verbeteren en vernieuwen van betaalproducten en -diensten om het regelen van bankzaken nog makkelijker te maken'.

Ook kaarten worden duurder

Bankklanten kunnen op de site van ING bekijken of zij met een goedkoper pakket ook toe kunnen.

Ook de tarieven voor andere producten zoals de creditcard, het vervangen van de betaalpas en het opnemen van geld in geld in het buitenland in andere valuta dan euro's, worden trouwens gewijzigd.

Als je een nieuwe betaalpas nodig hebt omdat je oude niet meer werkt, kost dat je straks 4,50 euro. Nu is een nieuwe pas nog gratis in dat geval. Aan de andere kant: als je pas kwijt is of gestolen, kost een nieuw exemplaar je nu nog 7,50 euro, dat wordt straks ook 4,50 euro.