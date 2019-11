1 miljoen klanten per week: AH to go bestaat 20 jaar

De eerste AH to go, die toen nog Albert Heijn-gemakswinkel heette, ging op 15 november 1999 open. Het betekende een omslag voor de leefbaarheid van treinstations, vertelt Hoekstra.

"Het voelde er vaak ’s avonds onveilig, er was niemand te bekennen en er was geen partij die wilde investeren in zo'n onleefbaar gebied. Jan Huurdeman, toenmalig directeur van NS-stations, zag een belangrijke rol weggelegd voor de retail om de leefbaarheid en beleving van de stations te verbeteren."

Maar als niemand wilde investeren, dan moest NS de retail zelf maar in handen nemen. Nadat de licentie van een kleine supermarktketen op stations afliep, werd de eerste AH to go geopend.

Gemakseten

"AH heeft de formule bedacht en de NS is franchisenemer geworden. Dat was best een spannende stap. Destijds was het nog niet heel gangbaar om buiten de deur koffie te drinken en een broodje te eten. Mensen namen nog een thermosfles koffie mee de trein in. Maar in het buitenland zagen we wel dat het gemakseten opkwam. We hebben vervolgens samen met Albert Heijn de formule iedere keer een klein beetje beter gemaakt", zegt Hoekstra.

Vanaf het begin bleek de samenwerking met AH goed te verlopen, al hielp het mee dat de formule ook meteen een succes was. Binnen een half jaar waren er vijf winkels geopend en kwam Hoekstra aan boord van het team. Dat was voor hem wel een omschakeling.

"Ik had een supermarktachtergrond en was gewend dat daar het zwaartepunt op donderdag, vrijdag en zaterdag lag. Nu kwam ik in een conveniencebedrijf waar maandag tot en met vrijdag de drukste dagen waren. Ik kreeg te maken met een ochtendspits, lunchspits en een avondspits. In de supermarkt verkochten we een heel brood, hier verkochten we croissants per stuk."