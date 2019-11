De bejaarden komen: spanning loopt op tussen jong en oud

Ons land wordt steeds ouder en dat is niet zonder consequenties. Het zorgt bijvoorbeeld voor pittige discussies over de uitgaven van de staatskas. Maar het is groter dan dat, vertelt hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen.

"Nog even los van de financiële kwesties – hoeveel gaat er naar de zorg, wat kosten de pensioenen – het kan ook impact hebben op hoe je als maatschappij in het leven staat. Over en paar jaar zullen we voor het eerst in de geschiedenis meer bejaarden hebben dan jongeren. Dat doet iets met een samenleving."

Verschil is groter dan in jaren '60

En dat terwijl de verschillen in opvattingen tussen jong en oud nu al opvallend groot zijn. Groter zelfs dan in de tijd dat de babyboomers jong waren.

"Sinds de eeuwwisseling nemen de leeftijdsverschillen in stemkeuze enorm toe", vertelt politicoloog Roderik Rekker. "Je ziet met name dat jongeren veel positiever staan ten opzichte van immigratie en de Europese Unie, dat soort globaliseringsvraagstukken."

In een samenleving waar verschillen tussen oud en jong groot zijn en de ouderen tijdens verkiezingen meer gewicht in de schaal leggen, kunnen jongeren zich boos gaan afvragen of er nog wel naar hun geluisterd wordt. Jonge Nederlanders laten daarom steeds meer van zich horen.

Kijk hier de eerste aflevering van De Bejaarden Komen: