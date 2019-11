Winkelverkopen VK onverwacht lager door brexit-onzekerheid

Consumentenuitgaven

Net als in Nederland wordt de economie in het Verenigd Koninkrijk vooral gestut door consumentenuitgaven. In het Verenigd Koninkrijk hielpen die uitgaven een recessie te veroorzaken. Zowel in de industrie als op de arbeidsmarkt was al sprake van een vertraging.

Volgens Bloomberg wordt de onzekerheid groter door brexit, en vooral door het nieuws dat er in december verkiezingen worden gehouden.