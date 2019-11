Nederlandse economie groeit door: plus 1,9 procent in derde kwartaal

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2019 met 1,9 procent gegroeid, vergeleken met een jaar terug. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stuk beter dan in Duitsland, waar ze maar net ontsnapten aan een recessie.

Ten opzichte van het vorige kwartaal groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent. Sinds het laatste kwartaal van 2018 groeide de economie steeds met 0,4 of 0,5 procent. De goederenexport was in september 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is lager dan in augustus. De export van aardolieproducten en machines steeg, maar de export van elektrotechnische apparatuur daalde. Er werd 4,9 procent meer geïmporteerd dan een jaar eerder. Bekijk hieronder onze extra uitzending met duiding van het CBS. Volgens het CBS wordt de groei van import en export vooral gedrukt door een bedrijf dat vorig jaar oktober een deel van de activiteiten naar een ander land heeft verplaatst. Om welk bedrijf het gaat meldt het CBS niet. De omstandigheden voor export zijn in november 2019 ongunstiger dan in september, voorspelt het CBS. Duitsland ontsnapt aan recessie Een groot deel van de Nederlandse uitvoer gaat naar Duitsland, en we halen ook veel goederen en diensten uit het buurland. Er was vrees voor een recessie bij de Duitsers, die vorig kwartaal te maken hadden met een krimp van de economie van 0,1 procent. Vanochtend werd duidelijk dat de Duitse economie op het nippertje met 0,1 procent groeide. Dat heeft bij de Duitsers vooral te maken met de uitgaven van consumenten. Consumenten geven meer uit Ook in Nederland consumeerden huishoudens meer. Zij gaven 1,6 procent meer uit in het afgelopen kwartaal. De groei is iets lager dan vorig kwartaal, toen gaven consumenten 1,8 procent meer uitgaven. Het geld gaat voornamelijk naar verschillende diensten, ziet het CBS. Dan gaat het bijvoorbeeld om horeca, vervoer, communicatie, drank en tabak. Aan auto’s hebben consumenten minder geld uitgegeven. Bedrijven investeerden flink, 7,4 procent meer dan een jaar eerder. Dan gaat het voornamelijk over investeringen in bedrijfsgebouwen, auto’s en machines. Lees ook: Duitse economie ontsnapt op nippertje aan recessie Doordat het aantal mensen zonder werk toeneemt, zwakt de spanning op de arbeidsmarkt iets af, stelt het CBS. Maar de spanning blijft hoog. Er zijn minder banen bijgekomen dan in voorgaande kwartalen en het aantal werklozen groeide sterker dan het aantal vacatures. Op dit moment zijn er ongeveer 90 vacatures per 100 werklozen. In het vorige kwartaal waren het nog 93 vacatures per 100 werklozen. Lees ook: Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen