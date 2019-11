Blokker-baas opent 'Hema-concurrent' Miniso in Nederland

Chinees of Japans?

Miniso heeft op dit moment 4800 winkels in 86 landen. De winkelketen is in 2011 opgericht door de Chinese ondernemer Ye Guo Fu, het hoofdkantoor staat in China en de eerste winkels openden in China.

De logische conclusie is dat het een Chinees bedrijf is, maar op de website staat dat Miniso een 'designmerk uit Japan' is. Ook Witteveen noemt het een 'Japanse winkelformule'.

Alle marketing is erop gericht om Miniso als Japans te verkopen. Het merk heeft een Japanse naam en in de Chinese winkels staan er zelfs Japanse teksten op de producten. De reden? Japanse merken als Uniqlo en Muji zijn hip en worden in China geassocieerd met kwaliteit.