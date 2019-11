Winkeliers in actie: geen staking en middelvingers, maar brieven

'Stakingen hebben weinig effect'

Bovendien hebben de stakingen en protesttochten weinig effect gehad, vindt Meerman. "Boeren en bouwers mogen dan weliswaar rekenen op brede steun in de samenleving, het kabinet heeft tot op heden nog geen van hun eisen ingewilligd. Hoop energie dus, bitter weinig effect."

De branchevereniging roept zijn leden op de brief zoveel mogelijk naar Kamerleden te sturen. Meerman belooft de komende tijd met politici 'in gesprek en in debat' te gaan over de problemen in de retail.