Langzaam maar zeker: meer vrouwen in beroepen op hoogste niveau

Vooral in sociale beroepen op hbo- of wo-niveau is het aandeel vrouwen relatief groot. In technische beroepen, in de ICT en in managementfuncties blijft het aandeel mannen groot. Dat komt onder meer doordat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen, en deeltijdwerkers hebben minder vaak een managementfunctie van voltijdwerkers.

Weinig vrouwen in top overheid en bedrijfsleven

In de top van de overheid en het bedrijfsleven blijft het aandeel vrouwen fors achter bij het aandeel mannen. 36 procent van de Tweede Kamerleden was vrouw in 2018, en bij topfuncties binnen de overheid was dat 38 procent.

Eind 2018 waren er wel ruim meer vrouwelijke dan mannelijke rechters, namelijk 63 procent tegen 37 procent. Ook in de raden van commissarissen en besturen zijn vrouwen nog ruim in de minderheid, al neemt hun aandeel toe volgens het CBS. In 2017 was 1 op de 5 topbestuurders van de 500 grootste bedrijven een vrouw.