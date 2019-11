Luchtvaart neemt meer brandstof mee dan nodig is vanwege prijs

Normale bedrijfsvoering

Het kostenverschil is overigens maar klein per vlucht, blijkt uit onderzoek van de Europese overheidsorganisatie voor luchtverkeersleiding Eurocontrol. Volgens de onderzoekers is het zogenaamde 'fuel tankering' maar in 20 procent van de gevallen de moeite waard. De maatschappij bespaart soms maar een paar tientjes per vlucht, want elke extra liter brandstof betekent extra gewicht en dus meer verbranding.

Maar per jaar levert de praktijk wel een flinke besparing op, zegt Teunissen. "Binnen Europa stijgt een vliegtuig misschien wel vijf keer per dag op. Doe dat keer 365 dagen per jaar: da's toch interessant geld."

'Fuel tankering' is een heel normaal verschijnsel, zegt hij. "Het gebeurt al sinds de luchtvaart bestaat en hoort bij een normale bedrijfsvoering. Met de huidige discussie over het klimaat wordt het een dilemma."