Uitstel van betaling voor Dynasource, de 'Airbnb van de it-sector'

Onvrede bij oprichter

Naast de surseance blijkt er rond Dynasource ook een rechtszaak te lopen. Mede-oprichter Mijderwijk eist bij de Ondernemingskamer een onderzoek naar de gang van zaken bij het bedrijf.

Volgens Duijndam is de oprichter begin dit jaar vertrokken als bestuurder. "Daarbij is onvrede ontstaan, waardoor hij die procedure is gestart." Mijderwijk was vandaag onbereikbaar, zijn advocaat wil geen toelichting geven.

Duijndam zegt er de komende week met bewindvoerder Ton Tekstra 'alles aan te doen om alsnog met Dynasource verder te kunnen'.