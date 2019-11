Amerikaans octrooibureau: Booking.com 'niet onderscheidend genoeg'

In Europa niks aan de hand

Het bedrijf is opgericht in 1996 en heette toen nog Boekings.nl. In 2006 begon het bedrijf met de internationale naam Booking.com. Het bedrijf vroeg in 2011 en 2012 internationaal handelsmerkregistraties aan.

"Het merk Booking.com is al jaren geregistreerd in de hele EU", zegt Miriam den Boogert van merkenbureau Chiever. Zij is merkengemachtigde voor Booking.com in Europa. Volgens haar heeft de zaak in de VS geen gevolgen voor het handelsmerk in Europa. "In Europa is niks aan de hand."