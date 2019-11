'Bol.com gaat merkkleding verkopen, net als concurrent Amazon'

Retouren zijn 'pijnpunt'

Volgens de krant zijn retourzendingen 'een pijnpunt' in de gesprekken tussen Bol.com en modemerken. Bol.com wil dat de verkopers (in dit geval de merken) verzending en retouren regelen, de merken willen dat juist uitbesteden aan de webwinkel.

Retouren kost namelijk nogal wat geld. We zijn in Nederland Europees kampioen in het terugsturen van kleding. Dit blijkt uit een groot internationaal onderzoek van pakketdienst DPD. Bij webwinkel Wehkamp stuurden klanten vorig jaar 42 procent van de producten terug en ook Zalando verliest daar winst mee.

Het is nu al druk op de markt voor online winkels met mode. Denk aan de Duitse merken Zalando en About You (Otto Group) en het Nederlandse Wehkamp.