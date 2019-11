Trump: 'Niets afgesproken over afbouwen importheffingen'

Gisteren meldde het Chinese ministerie van Handel nog dat de VS en China afgesproken zouden hebben om tarieven op elkaars import stapsgewijs af te bouwen. Dat zou nodig zijn om een handelsdeal in de 'eerste fase' te bereiken.

Volgens de Chinese woordvoerder zouden de VS en China in dezelfde stappen evenveel afbouwen. Het handelsconflict speelt inmiddels al bijna anderhalf jaar. De VS heeft op 550 miljard aan producten uit China heffingen opgelegd.