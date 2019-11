Meevaller voor John de Mol: Talpa krijgt 'ontslagmiljoen' terug

Dat oordeelt het gerechtshof in Leeuwarden in een gisteren openbaar geworden uitspraak.

In ongenade

Scholtze was decennialang de creatieve rechterhand van John de Mol, eerst bij televisieproducent Endemol, later bij Talpa. In 2017 raakte hij in ongenade. In de herfst van dat jaar werd hij door De Mol op straat gezet.

Scholtze wist enkele maanden later met een rechtszaak af te dwingen dat hij bij Talpa kon terugkeren.

Dat was het begin van een strijd, waarin de creatief directeur uiteindelijk het onderspit delfde. De kantonrechter oordeelde in maart dit jaar dat de arbeidsverhoudingen onherstelbaar waren beschadigd en dat Talpa afscheid van hem mocht nemen.