China en VS gaan importheffingen afbouwen, nodig voor handelsdeal

Over en weer tarieven

Op 250 miljard dollar aan importen heeft de VS een tarief van 25 procent. Daarnaast wordt er op de overige 300 miljard dollar aan totale import een tarief van 10 procent gehanteerd.

Ondertussen heeft China op zijn beurt de maatregelen van de VS steeds gevolgd. Als de VS een extra stap namen, nam China als tegenmaatregel dezelfde stap. Daarmee is de export van de VS naar China flink duurder geworden.

Impact op economie

Dat heeft een flinke invloed op de economie van beide landen. De groei van de Chinese economie zwakt al langere tijd af. De export is gekrompen als gevolg van de handelsspanningen en de schulden in China zijn flink opgelopen.

Ook de Amerikaanse economie voelt de klappen. Analisten voorspelden al dat de economische groei zal tegenvallen en dat Amerikaanse bedrijven hun activiteiten mogelijk terug zouden moeten schroeven. De vrees bestond dat de handelsoorlog zou resulteren in een recessie.