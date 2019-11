ABN: stikstofimpasse kan huizenprijzen opdrijven

Minder of juist meer vergunningen

Vooral commerciële partijen bouwen minder koop- en huurwoningen, blijkt verder uit de laatste Stand van Vastgoed van ABN Amro. Voor het tweede kwartaal van dit jaar vroegen zij 23,4 procent minder vergunningen aan dan voor het tweede kwartaal in 2018.

Alleen woningcorporaties vragen juist meer vergunningen aan. Zij proberen te voldoen aan hun taak om meer betaalbare woningen te creëren.

Faillissementen in de bouw

De economen bij de bank verwachten verder dat met het aantal faillissementen in de bouw volgend jaar zal toenemen, omdat veel bouwprojecten stilliggen als gevolg van de stikstofproblematiek.

In 2019 zijn tot nu toe zo'n 10 procent meer bouwbedrijven failliet gegaan dan in de eerste 9 maanden van 2018. Het aantal faillissementen ligt nog wel steeds op een laag niveau; tijdens de crisis in 2013 gingen er vier keer zoveel bouwers over de kop.