Topman Ben Smith wil Air France-KLM efficiënter maken, vooral Air France

'Opmerkelijk kritisch'

Smith was 'opmerkelijk kritisch over Air France', schrijft NRC. KLM doet het al jaren beter dan Air France, maar voorgangers van Smith benoemden dat zo min mogelijk.

Volgens de topman is Air France minder efficiënt dan KLM en daardoor minder winstgevend. Er passen bijvoorbeeld meer stoelen in de cabines van KLM en de Nederlandse vliegtuigen staan minder lang aan de grond. Andere oorzaken zijn het verschil in belastingdruk en de relatief hoge salarissen in Frankrijk.

Vorig jaar kostten personeelsstakingen het bedrijf zo'n 350 miljoen euro. Smith sloot namens Air France in totaal 26 overeenkomsten met het grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Die overeenkomsten kostten geld, maar hebben volgens de topman wel gezorgd dat de rust is teruggekeerd in het bedrijf.