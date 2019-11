Chinees staalbedrijf wil failliet British Steel overnemen

Dat melden ingewijden aan zakenkrant Financial Times. Er is inmiddels al zes maanden onzekerheid over British Steel, een van de laatste Britse staalconcerns.

Het bedrijf vroeg in mei uitstel van betaling aan, drie jaar nadat investeerder Greybull Capital het bedrijf had overgenomen van het Indiase Tata Steel voor 1 pond. British Steel heeft 5000 werknemers, bij toeleveranciers werken nog eens 20.000 mensen.

Volgens het staalbedrijf kwamen de problemen deels door onzekerheid rondom brexit. British Steel vroeg overheidssteun om een faillissement te voorkomen, maar kreeg die niet.