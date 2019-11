Begrotingsdirecteur: 'Den Haag misleidt burgers over EU-kosten'

In werkelijkheid betaalt Nederland veel minder contributie, zegt Koopman.

Hij presenteert tijdens een persconferentie in Brussel het EU-budget voor de lange termijn. Daarbij bespreekt hij ook wat de lidstaten gaan betalen aan Brussel.

Uit zijn berekening blijkt dat Nederland veel minder gaat bijdragen dan het ministerie van Financiën beweert. Het ministerie meldde vorige week dat de Europese Commissie wil dat Nederland volgend jaar 8 miljard euro contributie betaalt. In 2027 moet dat 13 miljard worden.

Niet 13 maar 8 miljard

Volgens de begrotingsbaas is dat niet waar. De brutoafdracht van Nederland is volgens de commissie in 2020 5,24 miljard euro. Het klopt wel dat dit bedrag oploopt. In 2027 gaan we volgens de EU-begroting 8 miljard euro betalen.

Koopman zegt dat het ministerie van Financiën onterecht de kosten voor douanerechten optelt bij de EU-begroting. Dit zijn kosten die in de havens en op vliegvelden worden geïnd ten bate van de EU-begroting. Jaarlijks is dat in totaal bijna 3 miljard euro.