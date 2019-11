'Moderne werkenden' zoeken alternatief voor traditionele vakbond

Groeiende vakbond

Voor deze groep heeft Roos Wouters de Werkvereniging opgericht. Ze houdt niet van het woord 'vakbond' ('we willen zo min mogelijk dichttimmeren wat we zijn'), maar geeft toe dat de Werkvereniging dat eigenlijk wel is.

De vereniging bestaat nu zo'n 2,5 jaar en wierf in die tijd 550 leden die 30 euro per jaar betalen. Daarnaast hebben zich in de tweede helft van 2019 dertien organisaties aangesloten bij de Werkvereniging.

Het gaat onder andere om pensioenaanbieder BrightPensioen, werkplekverhuurder Seats2meet en brancheorganisatie voor zzp in de zorg SoloPartners.

Meer keuzevrijheid

Lex Tabak van SoloPartners schrijft op zijn website dat hij medestander is van de Werkvereniging, omdat hij vindt dat alle zorgprofessionals meer keuzevrijheid moeten krijgen in hoe zij willen werken. Of dat nou in loondienst, als zelfstandige of op een andere manier is.

Nu kun je natuurlijk niet zeggen dat bijvoorbeeld een werkplekverhuurder spreekt voor al z'n klanten, maar deze partijen bereiken gezamenlijk wel zo'n 200.000 werkenden.