Nederland verdiende ruim 122 miljard met export naar buitenland

Vlak daarna volgen de machines en apparaten met 24,5 euro. Vier jaar eerder werd er voor 22,8 miljard euro verdiend aan voeding en dranken en 22,8 miljard euro aan machines en apparaten.

Ook in deze verdeling is te zien dat er minder wordt verdiend aan minerale brandstoffen. In 2015 was dat nog 10,4 miljard euro, nu is dat 8,1 miljard euro. Die daling komt vooral omdat er minder geld wordt gehaald uit de export van aardgas.