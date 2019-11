Microsoft Japan verkort werkweek, productiviteit stijgt 40 procent

Het Microsoft-kantoor in Japan was in augustus vier in plaats van vijf dagen geopend en het techbedrijf is zeer tevreden over het resultaat. De kortere werkweek leidde tot 40 procent meer verkopen per medewerker, minder kosten en een betere werk-privébalans.

Microsoft Japan wil zijn medewerkers meer vrijheid geven om hun werk en privéleven te combineren. Het zogenaamde Work Life Choice-programma moet werknemers meer flexibiliteit bieden, schrijft het techbedrijf op zijn website. De Japanse bedrijfscultuur staat niet bepaald bekend om zijn goede werk-privébalans. Integendeel. Een kwart van de Japanse bedrijven heeft werknemers die meer dan 80 uur per maand overwerken, blijkt uit een studie van de Japanse overheid (2016). Die waarschuwt dat zulke extreme werktijden een gevaar zijn voor de gezondheid. Microsoft zet zich in voor werk-privébalans Microsoft bouwt software waarmee bedrijven de werk-privébalans van werknemers kunnen ondersteunen en profileert zich als ambassadeur van een goed evenwicht tussen werk en gezin. In Japan maakte Microsoft er een speerpunt van. Dat nieuwe beleid begon in augustus met de 'Work Life Choice Challenge'. Iedere vrijdag in augustus bleven de deuren van het kantoor in Tokio gesloten. De 2300 medewerkers hadden deze maand allemaal een driedaags weekend. Korter vergaderen Daar was 92 procent van de werknemers blij mee. En het had ook nog voordelen voor Microsoft: de verkoop per werknemer (de productiviteit) steeg met 40 procent. Volgens Microsoft komt dat deels door een nieuwe manier van vergaderen. Tijdens het experiment mochten vergaderingen niet langer duren dan 30 minuten. Bovendien konden werknemers vaker op afstand deelnemen. Ondertussen daalden de kosten ook: de werknemers gebruikten 23 procent minder elektriciteit en printten 59 procent minder pagina's. Bereken wat het kost als je een dag minder werkt Wil jij een dag minder werken? Bereken hier hoeveel dat kost Coaching, werkbezoeken en gezinsuitjes Microsoft Japan deed meer dan de werkweek en de vergaderingen inkorten. De werknemers kregen speciale coaching om hun werk-privébalans te verbeteren en extra geld voor persoonlijke ontwikkeling. Verder gingen ze op werkbezoek bij andere organisaties te leren van andere bedrijfsculturen. En er waren speciale subsidies voor gezinsuitjes en vrijwilligerswerk. De Work Life Challenge krijgt dan ook een vervolg, zegt het bedrijf tegen nieuwszender CNBC. Of ook andere Microsoft-vestigingen een vierdaagse werkweek invoeren, is niet bekend. Momenteel is het kantoor in Tokio wel weer open op vrijdagen. Wereldwijd animo voor vierdaagse werkweek Microsoft Japan is niet het eerste bedrijf dat experimenteert met een vierdaagse werkweek. Bij het Australische mediabureau Versa hebben werknemers een verplichte, doorbetaalde vrije woensdag. PvdA pleitte in 2015 al voor een vierdaagse werkweek om gezinnen te ontlasten. In Zweden zijn 6-urige werkdagen al normaal voor een betere privé-werkbalans. En techbedrijf Amazon experimenteert met 30-urige werkweken om de werkdruk te verlagen. Bovendien is het ook beter voor het milieu. Lees ook Vierdaagse werkweek is uitstekend voor mens én milieu