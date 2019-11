Snap je ook niets meer van de stikstofcrisis? Dit is hoe het zit

Wat is stikstof precies?

Laten we beginnen bij het begin. Stikstof is een gas dat overal om ons heen in de lucht zit. 78 procent van de lucht bestaat uit stikstof.

Stikstof van zichzelf is niet slecht, het is zelfs onmisbaar als voedingsbodem voor planten en essentieel voor de voedselproductie. Sinds boeren kunstmest - gemaakt met onder meer stikstof - zijn gaan gebruiken, is de voedselproductie enorm gestegen.

Er zijn veel verschillende soorten stikstof. Een deel van de stikstof - vooral uit de landbouw en veehouderij - komt in de vorm van ammoniak in de lucht. Verkeer, huishoudens en industrie zorgen voor stikstofoxiden in de lucht. Die kunnen wel schadelijk zijn voor het milieu. Stikstof dat in de lucht komt, daalt elders weer neer.