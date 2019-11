Gegoochel met eenden om uitstoot stikstof te compenseren

Oud beleid of nieuw beleid?

Maar belangrijker dan een 'wel-trucje-geen-trucje' discussie: mag het juridisch gezien?

"Daar lijkt het wel op", legt omgevingsrechtadvocaat Rachid Benhadi uit. "Dat komt omdat de vergunning op 8 oktober verleend is." De nieuwe beleidsregels werden dan weliswaar op 8 oktober afgesproken. Ze waren pas vanaf 11 oktober van kracht. "En dus vallen ze juridisch nog onder het oude beleid."

Volgens woordvoerder van de provincie Dimitri Arpad heeft de advocaat gelijk maar is de compensatiemaatregel wel degelijk ook getoetst aan de nieuwe beleidsregels. "Juist omdat we wilden dat het juridisch hoe dan ook kan, is het pas goedgekeurd na het vaststellen van de nieuwe beleidsregels. Dan konden we kijken of ze ook volgens die beleidsregels klopten."

Mag het echt?

Maar of ze echt door de nieuwe beleidsregels zouden komen is nog maar de vraag. "Bij de regels sinds 11 november is de praktijk uitstoot belangrijker geworden," vertelt Benhadi. "Het gaat er dus niet meer om of je uitstoot compenseert die volgens een vergunning mag, maar of je compenseert ten opzichte van de daadwerkelijke uitstoot. Dan zou het dus belangrijk zijn of de eenden echt op 8 oktober in de stal zaten."

Animal Rights bekijkt de zaak in ieder geval zeer kritisch. "Het lijkt erop alsof ze op het laatste moment nog dit besluit hebben genomen. Omdat de provincies juist afspraken om vergunningen die niet benut werden in te trekken en die vrijgekomen ruimte dus voor de bouw te gebruiken. Dat was juist een van de redenen dat de boeren zo boos waren. De vergunningen van deze boerderijen zouden dan waarschijnlijk dus ook ingetrokken worden. Maar dan kon het windmolenpark er niet meer mee compenseren. Vandaar dat die eenden er dan in gaan."

Vermeulen hoopt in de loop van volgende week te weten of er genoeg juridische grond is om bezwaar te maken tegen de compensatiemethode van Windkoepel Groen.