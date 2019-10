Zalando trekt 1 miljard bezoekers naar de webshop

Het aantal bestellingen steeg met ruim een kwart naar 34,7 miljoen. De bezoekersstijging zorgde voor extra omzet bij de Duitse online modeshop: die kwam uit op 1,5 miljard euro, een stijging van 26,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen was de omzet 1,2 miljard euro.

Omzet stijgt door

Cfo David Schröder noemt dit jaar 'tot dusver zeer succesvol'. "We hadden een sterk derde kwartaal met meer actieve klanten die meer en vaker Zalando bezochten om inspiratie op te doen."

In de eerste negen maanden van dit jaar steeg de omzet met 20,7 procent tot 4,5 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 3,7 miljard euro.