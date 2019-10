Oud-minister onderzoekt of miljoenen verslindend project nog nut heeft

Weggelopen bouwers

In juni legden de bouwers het werk neer nadat de projectorganisatie Zuidasdok hun voorontwerp deels afkeurde. Het ontwerp voldeed niet aan een aantal technische eisen. Dit voorontwerp had in de zomer van 2018 eigenlijk al klaar moeten zijn. Er was dus al een jaar vertraging, en daar kwam het huidige conflict nog bij.

De bouwers zien het project ondertussen niet meer zitten tegen het bedrag van 990 miljoen euro. Ze willen een nieuwe berekening. Er is nu een mediator aangesteld om de ruzie tussen de bouwers en de projectleiding op te lossen. En ondertussen ligt het project grotendeels stil. Alleen de uitbreiding van station Amsterdam Zuid gaat door.