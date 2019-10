Provincie Limburg koopt Maastricht Aachen Airport voor 1 euro

Extra kosten voor veiligheid

De groei in passagiers zorgt ook dat de kosten toenemen. In december moeten de Provinciale Staten beslissen of MAA jaarlijks 1,2 miljoen euro extra krijgt voor de brandweer op het vliegveld. Op dit moment betaalt de provincie daar jaarlijks 3 miljoen euro voor, maar dat is niet meer genoeg.

Al met al vallen de groeikansen voor het vliegveld flink tegen, vinden de ondernemers. Exploitant Candeger BV had een concessie om het vliegveld uit te baten tot 2026, maar die geven de ondernemers terug.