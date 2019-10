De pompoen is razend populair en niet alleen door Halloween

Sierpompoenen

De familie De Jong van Hoeve Landlust in het Gelderse Ederveen verkoopt juist vooral sierpompoenen. Ariëtte de Jong vertelt dat pompoenteelt twintig jaar geleden begon als een hobby. En dat dit wat haar betreft niets met Halloween te maken heeft. Want september en oktober zijn nu eenmaal de maanden dat pompoenen geoogst worden.

Inmiddels is de pompoenboerderij van de familie een begrip in de regio. Elk jaar in augustus bouwt het hele gezin stellages met kleurrijke pompoenen en kalebassen op. De familie bestaat uit vader, moeder en zeventien kinderen (het oudste kind is 34 jaar, de jongste 10).

Moeder Ariëtte vertelt dat de boerderij klanten krijgt uit heel Nederland. Exacte verkoopcijfers kan ze niet noemen. De sierpompoenen zijn echt een uit de hand gelopen hobby, het gezin hoeft er niet van te leven. Van de opbrengst gaan ze meestal op vakantie of kopen ze iets extra's voor de kinderen, zoals nieuwe fietsen.

"Ik ben dol op pompoenen, maar heb niks met Halloween," aldus De Jong. "We verkopen kalebassen in alle vormen en kleuren: oranje, gele, roze, groene. En 's avonds doen we ook nog lichtjes aan op het erf. Daar wordt je gewoon vrolijk van in de donkere maanden."