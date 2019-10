Amsterdam legt vakantieverhuur verder aan banden

Maximale kamerverhuur

Ook kamerverhuur wordt beperkt. Vanaf 2020 is er per wijk en per gebouw een maximum aantal kamers dat verhuurd mag worden.

Verder mag je in Amsterdam je huis maximaal 30 dagen per jaar verhuren aan toeristen. De wethouder schrijft dat hij gaat onderzoeken of het nodig is om vakantieverhuur in bepaalde gebieden helemaal te verbieden. Dat is nu nog niet aan de orde.