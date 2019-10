Leiderschapstraining topvrouw politie kost 26.620 euro

Tevreden

Daarnaast benadrukt de woordvoerder dat er vaker mensen uit de top van de politie deelnemen aan de training. “We zijn er heel tevreden over, anders zouden we er niet aan deelnemen.”

Hanneke Ekelmans is sinds 1 oktober 2017 chef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Daarvoor was ze op meerdere plekken (hoofd)officier van justitie. In 2010 stapte ze over naar de politie, waar ze enkele jaren leidinggevende posities had bij de politie Haaglanden en politie Amsterdam.