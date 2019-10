Verkiezingen in VK? | Rechtszaak over circuit Zandvoort | En dure grap voor ministerie van Defensie

Dit stuk werd dit weekend het meest gedeeld: Even een Formule 1-race organiseren blijkt bepaald niet gemakkelijk. Naast het vergunningendebacle stapt nu een groep inwoners van Overveen naar de rechter. Zij pikken niet dat het aantal treinen fors wordt opgeschroefd.

Wij vinden dat je dit ook wel even moet lezen: Vanaf vrijdag is ze - als eerste vrouw ooit - de nieuwe baas van de ECB. Maar wie is deze 'rockster' van de mondiale financiële sector eigenlijk? Een blik op de imposante loopbaan van de elegante Christine Lagarde.

En dit heb je dit weekend mogelijk gemist: Een megafusie in televisieland. Productiehuis Endemol Shine, bekend van onder meer Big Brother, Peaky Blinders en Goede Tijden, Slechte Tijden, wordt onderdeel van het Franse Banijay door deze miljardenovername.

p.s. Vastgoedbeleggers klagen steen en been over de strenge voorwaarden die de gemeente Amsterdam stelt bij nieuwbouwprojecten. Is dat terecht? Nee, stelt columnist Cody Hochstenbach.

